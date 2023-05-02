Супруга пропавшего Кирилла Чубко воссоздала хронологию исчезновения аниматоров на Кубани

Супруга пропавшего Кирилла Чубко Дарья опубликовала в соцсетях хронологию исчезновения супруга и его напарницы, работавших аниматорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Девушка сообщила, что Кирилл Чубко и его коллега Татьяна Мастыко выехали из Усть-Лабинска в станицу Крыловскую на поздравление 28 апреля на автомобиле Hyundai Grandeur белого цвета с черной крышей.

На обратном пути, около 21:30, у автомобиля аниматоров пробило колесо, и они совершили вынужденную остановку.

«В 22:30 он со мной связывался, сказал, встретил двух парней, которые тоже пробили колесо, и они ему помогают. В 23:40 последний раз созвонились. Он сказал: “Идет дождь. Мы ждем. Закончится — начнем чинить. Не жди, ложись спать”»,— написала Дарья Чубко.

В 06:00 следующего дня телефоны аниматоров были недоступны, сообщила супруга Кирилла Чубко. По ее заявлению, в последний раз автомобиль пропавших аниматоров зафиксировали видеокамеры в станице Березанской в 03:00. Женщина также сообщила о «странных переводах» и снятия наличных с банковской карты ее супруга в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.

Ранее в станице Брюховецкой был обнаружен автомобиль пропавшего Кирилла Чубко, на котором он вместе с коллегой отправился на поздравление. В СК РФ расследование исчезновения аниматоров взяли на контроль. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В СМИ появилась информация о задержании одного из подозреваемых по данному делу, однако официальные источники эти сведения не прокомментировали.

Анастасия Донскова

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