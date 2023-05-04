Новак: морской экспорт лишь частично компенсировал сокращение поставок нефти в Европу

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия остается приверженной добровольному сокращению добычи нефти. Он отметил, что страна сокращает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года и заявил, что поставки нефти в Евросоюз (ЕС) уже снизились более чем на две трети. Морской экспорт, по его словам, лишь частично компенсирует это снижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Новак прокомментировал публикации СМИ о росте экспорта нефти из России по итогам мониторинга морских отгрузок. В частности, Bloomberg сообщил, что поставки российского сырья за последнюю неделю марта превысили 4 млн баррелей в сутки. По подсчетам агентства, это самая большая отгрузка за семь лет.

«В том, что касается высказываний отдельными журналистами относительно роста экспорта по итогам мониторинга морских отгрузок, журналистами не учитывается факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС более чем на две трети, который был лишь частично компенсирован морским экспортом»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

О том, что Россия с марта добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января, было объявлено в феврале. В апреле господин Новак заявил о продлении ограничений до конца текущего года. По задумке правительства, механизм должен восстановить баланс спроса и предложения и поддержать цены на фоне западного давления. Также о добровольном сокращении нефти до конца 2023 года объявили также Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, а также Оман и Саудовская Аравия.

О том, вырастут ли доходы России от продажи сырья, — в материале «Ъ FM» «Нефти сокращают добычу и дисконт».