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Коммерсантъ FM
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В Коломне обнаружены обломки беспилотника

В подмосковной Коломне обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата в лесополосе. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, на месте падения образовалась «небольшая воронка».

Источник «Известий» сообщил, что беспилотник упал в лесу между селом Черкизово и деревней Подлужье (112 км от Москвы). На месте обнаружены обломки крыла и двигатель. По данным Telegram-канала «112», БПЛА упал еще в марте, однако сегодня, 3 мая, его удалось найти.

Ночью 3 мая, согласно сообщению пресс-службы президента России, кремлевскую резиденцию Владимира Путина атаковали два украинских беспилотника. Днем в Москве был введен запрет на запуск дронов. Исключение составляют БПЛА, используемые по решению властей. Первым среди подмосковных городов аналогичный запрет ввел Серпухов.

Лусине Баласян

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