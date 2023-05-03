Администрация подмосковного Серпухова запретила использование беспилотников

Администрация городского округа Серпухов в Московской области ввела запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Данное решение принято в целях организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также предупреждения террористических и экстремистских актов»,— говорится в заявлении властей Серпухова.

Отмечается, что нарушение запрета повлечет за собой административную и уголовную ответственность. О том, когда в городском округе будет снова разрешено использовать БПЛА, администрация сообщит дополнительно, добавила пресс-служба.

Серпухов стал первым подмосковным городом, в котором запретили использовать беспилотники. Сегодня, 3 мая, запрет на БПЛА также был введен в Санкт-Петербурге и Москве. Запрет на использование БПЛА действует уже в 39 регионах России.

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Президент в момент атаки работал в Ново-Огарево и не пострадал, на территории Кремля, по заявлению пресс-службы, пострадавших и материального ущерба тоже нет.

В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая». В пресс-службе добавили, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры, когда посчитает нужным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинской стороне ничего не известно об атаках беспилотников на Кремль.

Эрдни Кагалтынов