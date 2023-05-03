В офисе президента Украины недовольны скоростью принятия санкций против России

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что украинской стороне не нравится скорость принятия европейскими партнерами санкций в отношении России. Он указал, что наибольший прогресс в этом вопросе показали США. По мнению господина Жовквы, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Office of the President of Ukraine Фото: Office of the President of Ukraine

«Я помню, как в начале войны президент (Владимир Зеленский.— "Ъ") говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными. К сожалению, возможно, не всегда так происходит в силу того, что те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения. С этим также следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции. Если ты применяешь санкции, ты должен получить как можно более быстрый эффект»,— сказал господин Жовква в интервью изданию ТСН.

По словам Игоря Жовквы, союзникам Украины необходимо использовать максимальное количество существующих рычагов, чтобы оказать давление на Россию. Он отметил, что мер, которые применяются в настоящее время, недостаточно.

«США выступают достаточно активно в вопросе введения санкций. В отличие от других наших партнеров по ЕС. Речь идет о так называемых санкциях в отношении технологий двойного использования. Чтобы подобные санкции применялись, мы участвуем в разработке каждого пакета. К сожалению, недостаточно быстро и эффективно реагируют наши европейские партнеры, поэтому и происходит то, что происходит»,— добавил он.

Замруководителя офиса украинского президента считает, что в рамках 11-го санкционного пакета должны быть введены запрет на экспорт в Россию странами Евросоюза двойных технологий и ограничения в отношении российского ядерного сектора, в том числе госкорпорации «Росатом» и ее руководства. По его мнению, санкции также следует ввести против «русских пропагандистов». «Вот над этим мы будем упорно работать»,— заключил он.

По данным Bloomberg, США и страны Евросоюза готовят отдельные пакеты новых санкций против России, чтобы закрыть лазейки в ранее введенных санкциях и решить проблему их обхода в целом. Кроме того, среди обсуждаемых ЕС предложений — запрет на транзит «многих товаров» через территорию РФ. EuObserver сообщало, что Польша и страны Балтии призвали отключить Газпромбанк от SWIFT и запретить импорт газа и алюминия из РФ. В польском МИДе говорили, что новые ограничения против России введут не раньше второй половины мая.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».

Милена Костерева