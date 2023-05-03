Власти Крыма расширят список национализируемого имущества украинских олигархов

В Крыму под национализацию попадет еще несколько объектов украинских олигархов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине года с аукциона.

«Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль»,— рассказал он «РИА Новости».

Госсовет Крыма в феврале национализировал больше 700 активов украинцев. Власти оценивали их стоимость в миллиарды рублей и обещали передать деньги от продажи на нужды участников военной операции. Среди персон, чье имущество национализировано, были Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Сергей Тарута. На торги имущество выставят в июне.

О том, как родилась идея национализации активов, читайте в материале «Ъ» «Патриотическая экспроприация».