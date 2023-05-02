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Коммерсантъ FM
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Глава Минспорта Матыцин: около 180 спортсменов из РФ могут попасть на Олимпиаду

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, если пройдут квалификацию и правила допуска для них не изменятся. Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«В случае если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов»,— сказал господин Матыцин.

Министр считает, что в связи с этим нужно продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать интересы РФ при поддержке дружественных стран.

При этом господин Матыцин отметил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет принято не ранее 26 июля, ровно за год до старта парижской Олимпиады.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. При этом в организации заявили, что решение о выступлении россиян именно на Олимпийских играх будет принято позже.

По словам президента МОК Томаса Баха, рассчитывать на участие в международных соревнованиях не смогут спортсмены, «активно поддерживающие» военную спецоперацию. Причем он уточнил, что под «активной поддержкой» подразумевается не только «открытая солидарность» со спецоперацией, выражающаяся, допустим, в демонстрации буквы Z и высказываниях в соцсетях, но и «принадлежность к вооруженным силам или органам национальной безопасности».

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал выдвинутые МОК рекомендации «юридически ничтожными», предупредив, что в ответ на них возглавляемая им структура в мае выработает свои собственные.

Подробнее о реакции ОКР на рекомендации МОК — в материале «Рекомендовать не значит вернуть».

Эрдни Кагалтынов

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