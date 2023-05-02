Кремль напомнил о невыполненных условиях для продления зерновой сделки

Контакты по зерновой сделке продолжаются, но не приносят результатов, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал подтверждать информацию Reuters о том, что завтра, 3 мая, пройдут переговоры по сделке с участием всех ее сторон.

«Позиция России хорошо известна. Вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время сжимается как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Он не дал конкретного ответа на вопрос, планируются ли до 18 мая, когда истекает срок сделки, какие-либо встречи для ее обсуждения: «Я вам не могу сказать точно об уровне, месте и времени. Контакты продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов». Ранее сегодня МИД России не подтвердил информацию о переговорах по зерновой сделке 3 мая.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля 2022 года при участии Турции и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил о продлении сделки еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. 28 апреля ООН направила сторонам «дорожные карты» по продлению «зерновой сделки».

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