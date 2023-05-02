Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России не подтвердил информацию о переговорах по зерновой сделке 3 мая

К российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече по зерновой сделке, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба министерства иностранных дел России. Ранее источник Reuters сообщал, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон соглашения планируются завтра, 3 мая.

Что нужно знать о зерновой сделке

Читать далее

Reuters ссылалось в своем сообщении на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Он утверждал, что переговоры должны пройти при посредничестве ООН.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. 28 апреля ООН направила РФ, Украине и Турции «дорожные карты» по продлению «зерновой сделки».

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Всему свой срок».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...