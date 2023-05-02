МИД России не подтвердил информацию о переговорах по зерновой сделке 3 мая

К российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече по зерновой сделке, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба министерства иностранных дел России. Ранее источник Reuters сообщал, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон соглашения планируются завтра, 3 мая.

Reuters ссылалось в своем сообщении на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Он утверждал, что переговоры должны пройти при посредничестве ООН.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. 28 апреля ООН направила РФ, Украине и Турции «дорожные карты» по продлению «зерновой сделки».

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Всему свой срок».

Эрдни Кагалтынов