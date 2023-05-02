Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минобороны Украины связал успех контрнаступления с будущей поддержкой союзников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для союзников страны, которые продолжат поддерживать ее в военном конфликте. Такое мнение Алексей Резников выразил в интервью «Интерфакс-Украине».

Алексей Резников

Алексей Резников

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Алексей Резников

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

«Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И концом мы видим вашу победу". Это важно. Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов»,— сказал министр обороны.

По словам главы украинского оборонного ведомства, вполне естественно, что союзники Украины «хотят инвестировать в успех», для них важно, чтобы переданное ими оружие и пакеты военной помощи привели к результату. «Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки»,— заключил он.

Ранее Алексей Резников неоднократно говорил, что Украина практически завершила подготовку к контрнаступлению. Однако точных дат операции он не называл, поскольку считает, что ценность контрнаступления в неожиданности. Подготовку контрнаступления украинскими военными подтверждал и президент страны Владимир Зеленский. Он отмечал, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...