Глава Минобороны Украины связал успех контрнаступления с будущей поддержкой союзников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для союзников страны, которые продолжат поддерживать ее в военном конфликте. Такое мнение Алексей Резников выразил в интервью «Интерфакс-Украине».

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Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters Алексей Резников

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

«Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И концом мы видим вашу победу". Это важно. Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов»,— сказал министр обороны.

По словам главы украинского оборонного ведомства, вполне естественно, что союзники Украины «хотят инвестировать в успех», для них важно, чтобы переданное ими оружие и пакеты военной помощи привели к результату. «Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки»,— заключил он.

Ранее Алексей Резников неоднократно говорил, что Украина практически завершила подготовку к контрнаступлению. Однако точных дат операции он не называл, поскольку считает, что ценность контрнаступления в неожиданности. Подготовку контрнаступления украинскими военными подтверждал и президент страны Владимир Зеленский. Он отмечал, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева