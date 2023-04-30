Зеленский рассказал о планах Франции передать Украине «бронетанковый пакет» помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении Франции передать вооруженным силам Украины «мощный бронетанковый пакет помощи». Об этом господин Зеленский написал в Telegram по итогам беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Скорость и конкретность реагирования — это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим вооруженным силам мощного бронетанкового пакета»,— написал президент Украины. Что именно войдет в этот пакет, глава государства не уточнил.

В январе Франция согласилась предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC. Кроме того, Париж, в частности, поставлял ВСУ самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные ракетные комплексы SAMP/T.

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Эрдни Кагалтынов