Politico: США и ЕС разрабатывали санкции против России с ноября 2021 года

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в конце ноября 2021 года договорились о тайной разработке пакета санкций против России на случай ввода российских войск на Украину, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, господин Байден на встрече в Овальном кабинете Белого дома с госпожой фон дер Ляйен в ноябре 2021 года «забил тревогу», сообщив главе ЕК «о намерениях России в отношении Украины». В разговоре с председателем Еврокомиссии президент США ссылался на данные американской разведки, которые свидетельствовали о наращивании российских войск у границ Украины, уточнил источник.

«Президент был очень обеспокоен. Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы»,— передает Politico слова неназванного европейского чиновника.

После этой встречи команда госпожи фон дер Ляйен совместно с администрацией господина Байдена начала разработку пакета санкций против России на случай, если Москва введет войска на Украину, сообщает Politico.

В феврале текущего года глава ЕК заявила, что разработка масштабных санкций против России началась за два месяца до военной операции на Украине. «Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться»,— сказала тогда госпожа фон дер Ляйен.

После начала военной операции Евросоюз ввел против России десять пакетов ограничений. По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, 11-й пакет санкций будет принят не раньше второй половины мая. Предполагается, что новые ограничения будут направлены на борьбу с попытками обойти введенные ранее санкции. Кроме того, по информации Financial Times, США обсуждают со странами G7 введение полного запрета на экспорт в РФ. Утверждается, что ЕС и Япония эту инициативу не поддержали.

Эрдни Кагалтынов