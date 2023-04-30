МИД заявил, что Россия обеспечила эффективную работу Собвеза ООН в свое председательство

Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская делегация сумела обеспечить эффективную работу Совета Безопасности (СБ) ООН, несмотря на непростую обстановку, созданию которой способствовали западные делегации. В апреле 2023 Россия председательствовала в Совбезе ООН.

«В ходе своего председательства Россия исходила из задачи подтверждения роли Совета Безопасности как эффективного инструмента координации усилий по поиску ответов на угрозы международному миру и безопасности»,— сообщила пресс-служба министерства.

Ключевыми мероприятиями, которые организовала российская сторона в период председательства, российских МИД назвал открытые дебаты по теме рисков, связанных с нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения, а также открытые дебаты СБ под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по теме «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Российское министерство дополнительно выделило ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня 25 апреля по ситуации на Ближнем Востоке и неформальную встречу членов СБ по проблематике эвакуации детей из зоны военной операции на Украине.

Также в МИД отметили, что все мероприятия, предусмотренные апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме. Так, СБ сформулировал позицию по последним событиям на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке и др.

«Несколько раз Совет вынужден был оперативно реагировать на динамику ситуации в контексте отдельных страновых досье. В частности, во внеочередном порядке были обсуждены обстановка вокруг Корейского полуострова, а также события в Судане. Приняты заявления СБ для прессы по Йемену, Судану и Колумбии»,— указали в российском МИДе.

Помимо этого, СБ провел консультации по ситуации в Афганистане в связи с решением правительства талибов (запрещенная в РФ террористическая организация) запретить участие афганских женщин в работе международных гуманитарных агентств.

Подробности последнего выступления Сергея Лаврова в СБ ООН — в материале «Ъ» «МИД уполномочен разгромить».

Григорий Лейба