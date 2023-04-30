Индийский миллиардер Удай Котак назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Индийский банкир-миллиардер и управляющий директор Kotak Mahindra Bank Удай Котак предупредил об угрозе использования доллара. Об этом он заявил, выступая на церемонии премии The Economic Times Awards в Нью-Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удай Котак

Фото: Rafiq Maqbool / AP Удай Котак

Фото: Rafiq Maqbool / AP

«Крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар. Все наши деньги находятся на счетах ностро. Кто-нибудь в США может сказать: "Вы не сможете снять их с завтрашнего утра". И вы застряли»,— сказал Удай Котак.

По его словам, так как мир находится в поисках альтернативной валюты, Индия могла бы использовать с этой целью рупию. При этом он усомнился, что Европа, Япония или Китай смогут сделать резервными свои валюты.

24 марта министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Россия и Китай стремятся создать альтернативу доллару, однако этого «крайне тяжело добиться». По ее словам, доллар останется мировой резервной валютой «еще долгое время».

После начала спецоперации на Украине российские резервы в долларах и евро оказались заморожены. В сентября 2022 года президент России Владимир Путин говорил, что в стране «идет известный процесс дедолларизации». В частности, Россия и Индия уходят от долларов и евро во взаимной торговле.

Лусине Баласян