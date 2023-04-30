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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД Украины Мельник допустил посредничество Китая в конфликте

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник назвал «не нереалистичным» посредничество Китая в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Фото: Florian Gaertner / Photothek / dpa Picture-Alliance / AFP

Фото: Florian Gaertner / Photothek / dpa Picture-Alliance / AFP

Господин Мельник считает, что Китай преследует свои интересы, однако к ним в том числе относится «справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий». При этом он подчеркнул различие украинской и китайской позиций по достижению мира: для Киева вывод российских войск — обязательное условие.

Андрей Мельник также прокомментировал недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. «Это большой шанс вперед в укреплении наших связей с Китаем и прекращении российской агрессии»,— заявил замглавы украинского МИДа.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 26 апреля. Господин Си по итогу разговора распорядился отправить в Киев делегацию для поиска «политического урегулирования украинского кризиса». В офисе президента Украины позднее добавили, что лидеры нашли «точки соприкосновения» между китайским и украинским «мирными планами». В Кремле расценили разговор лидеров Украины и КНР как шаг на пути к миру.

Китайский план мирного урегулирования, обнародованный 24 февраля, состоит из 12 пунктов. Среди них: уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от менталитета холодной войны. При этом в плане отсутствует пункт по выводу российских войск — ключевого условия украинской стороны. Владимир Зеленский тогда назвал план размышлением, а не предложением конкретных мер.

Подробнее о разговоре Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — в материале «Ъ» «Китай начал с гонца».

Лусине Баласян

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