В Кремле оценили разговор Зеленского и Си как шаг на пути к миру на Украине

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует любые шаги, которые могли бы приблизить достижение мира на Украине и целей военной операции. Так он прокомментировал разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей, мы готовы это приветствовать»,— сказал на брифинге господин Песков.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента, в Кремле известно о точках соприкосновения планов Владимира Зеленского и Си Цзиньпина по урегулированию военного конфликта. По его словам, их точки зрения ранее излагались в публичном поле.

По словам Дмитрия Пескова, на переговорах Владимира Путина с Си Цзиньпином не обсуждался вопрос возвращения границ Украины образца 1991 года. Вчера после беседы с китайским лидером Владимир Зеленский заявил, что возвращение границ его страны к 1991 году — единственный способ закончить военные действия. Он исключил достижение мира за счет территориальных уступок. В представленном ранее китайском плане мирного урегулирования вопрос границ не затрагивался.

26 апреля по инициативе украинской стороны состоялись переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. По итогу лидеры договорились, что Китай направит на Украину своего специального представителя — он будет вести переговоры для урегулирования военного конфликта на территории страны. Им станет бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

Подробнее читайте в материале «Китай начал с гонца».

Анастасия Ларина