Путин одобрил участие срочников в миротворческих операциях

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий участвовать в миротворческих операциях всем военнослужащим, в том числе срочникам. Ранее в состав миротворческого контингента могли входить только контрактники.

«Военный персонал, направляемый в соответствии со ст. 6 и 7 настоящего ФЗ для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку»,— говорится в документе от 28 апреля. Действие положений скорректированной статьи распространяется на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года, закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

«Военный персонал, направляемый в соответствии со ст. 6 и 7 настоящего ФЗ для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие должны пройти предварительную специальную подготовку» — так ранее звучал текст документа.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 7 апреля раскрыл РБК детали того, чем будут заниматься срочники в миротворческих операциях. Среди их задач он назвал транспортировку грузов для миротворческих сил. Ранее глава оборонного комитета говорил, что срочники будут находиться на основных базах миссий и смогут быть, например, водителями или поварами, а направляться в зоны миротворческих операций только по желанию.

Тогда Андрей Картаполов подчеркнул, что военная операция на Украине не считается миротворческой миссией.

Сейчас миротворцы РФ несут службу в Нагорном Карабахе, а также непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

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Мария Федотова