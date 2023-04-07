Глава оборонного комитета Госдумы уточнил, какие задачи могут выполнять срочники в миротворческих миссиях

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал РБК о возможных задачах, которые будут выполнять граждане, проходящие срочную службу, в рамках миротворческих операций. Господин Картаполов подчеркнул, что военная операция на Украине не считается миротворческой миссией и срочников в ней не задействуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди задач Андрей Картаполов назвал транспортировку грузов для миротворческих сил. По его словам, срочников в могут привлечь к безопасной доставке грузов на центральную базу. Однако их распределением по миротворческим постам будут заниматься профессиональные военные. Регламентировать детали выполнения таких задач будет Минобороны.

Ранее глава оборонного комитета также рассказывал, что срочники будут выполнять «упрощенные задачи» и находиться на основных базах миссий. По его словам, они могут быть, например, водителями или поварами.

4 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит всем военнослужащим, в том числе срочникам, проходить службу в миротворческих миссиях. Солдаты срочной службы смогут присоединиться к миссиям на добровольной основе и только после прохождения специальной подготовки. Согласно действующему законодательству, участвовать в миротворческих миссиях могут только военные-контрактники.

Милена Костерева