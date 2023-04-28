Апелляционный суд признал законной ликвидацию Московской Хельсинкской группы

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным ликвидацию Московской Хельсинкской группы (МХГ). Ранее решение ликвидировать старейшую российскую правозащитную организацию принял Мосгорсуд по иску столичного управления Министерства юстиции РФ.

«Решение Московского городского суда о ликвидации региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения»,— говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Теперь решение о ликвидации МХГ, принятое Мосгорсудом 25 января, вступило в законную силу, правозащитная организация должна немедленно прекратить свою деятельность. В самой МХГ решение суда пока не комментировали.

Московская Хельсинкская группа — старейшая правозащитная НКО России, она была учреждена в 1976 году. В 1996–2018 годах МХГ возглавляла известная правозащитница Людмила Алексеева.

Столичное управление Минюста РФ сочло работу московской организации за пределами региона нарушением закона. Среди 11 подобных эпизодов, в частности, онлайн-лекция МХГ для правозащитников Краснодарского края. Эту лекцию МХГ организовала в рамках реализации президентского гранта и даже получила благодарность от МВД.

7 февраля Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к сайту МХГ. Ведомство сообщило, что обнаружило на портале материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы РФ».

Подробнее о ликвидации МХГ читайте в материале «Ъ» «Хельсинкской группе не место даже в Москве».

Александр Кислов