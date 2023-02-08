РКН ограничил доступ к сайту Московской Хельсинкской группы за фейки

В Роскомнадзоре (РКН) назвали причину блокировки 7 февраля сайта ликвидированной 25 января правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ, действовала с 1976 года). Причиной стали размещенные на сайте материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие ВС РФ», сообщил РКН российским информагентствам.

Доступ к сайту МХГ ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента, сообщил РКН в том числе ТАСС. Запрет введен на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Доступ к сайту mhg.ru был ограничен, следовало 7 февраля из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам. Причина ограничения не указывалась.

О ликвидации МХГ читайте в публикации «Ъ» «Конец старейших».

Мария Федотова