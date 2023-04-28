В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России

Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы оставаться сильным игроком на мировой политической арене, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Пекин не мог определиться с позицией по конфликту год. Для Украины важно, чтобы Китай не оказывал России экономическое содействие, заявил господин Подоляк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне, и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое»,— сказал советник главы офиса президента Украины в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Для Киева важно, чтобы Пекин не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента, также сказал Михаил Подоляк.

26 апреля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам беседы стало известно, что господин Си распорядился отправить в Киев делегацию для поиска «политического урегулирования украинского кризиса».

В Кремле расценили разговор лидеров Украины и КНР как шаг на пути к миру, его также положительно оценили в США. В конце февраля 2023 года Китай представил план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов, господин Зеленский это предложение Пекина не счел мирным планом.

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Мария Федотова