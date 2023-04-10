Пушилин сообщил о поездке в Бахмут

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушили опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой он говорит, что посетил Бахмут (Артемовск).

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Пушили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ну что, уважаемые друзья, вот он, наш Артемовск, освобождается "вагнерами"»,— сказал господин Пушилин. По его словам, вооруженные силы Украины «не жалеют ни город, ни своих, гонят в мясорубку».

Бахмут расположен в 60 км к северу от Донецка. Это важный транспортный узел для снабжения вооруженных сил Украины, отмечает «РИА Новости». Сейчас снабжение группировки ВСУ в Бахмуте идет через город Часов Яр. Бои за Бахмут идут более полугода.

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