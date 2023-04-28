Что ждет россиян в мае 2023 года

Доставка наличной пенсии «Почтой России», расширение обязательной геномной регистрации, упрощение процедуры признания участника СВО умершим и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 мая доставка наличной пенсии будет осуществляться исключительно «Почтой России».

Как Совет федерации обсуждал законопроект — в материале «Ъ».

С 1 мая снижается максимальный размер банковской комиссии на оплату услуг ЖКХ через Систему быстрых платежей. Новый размер будет составлять 0,2% от суммы платежа, но не более 10 руб.

Что предприниматели говорят о работе с СБП — в материале «Ъ».

С 1 мая утверждаются условия контрактов на школьное питание. Устанавливаются обязанности заказчика и исполнителя, требования к порядку оказания услуг, качеству пищи, оборудованию и посуде. Например, запрещается исключать из меню горячее питание.

Кому положено школьное питание — в материале «Ъ».

С 4 мая вступает в силу закон о поддержании в состоянии готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Устанавливаются полномочия органов федеральной исполнительной власти, государственной власти субъектов РФ и организаций в данной области.

Как в Госдуме рассматривали законопроект — в материале «Ъ».

С 8 мая обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за любые преступления. Кроме того, процедуру будут проходить подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления.

Как комитет Госдумы по безопасности рассматривал расширение обязательной геномной регистрации — в материале «Ъ».

С 15 мая упрощается процедура признания участников СВО умершими и безвестно отсутствующими. Теперь для этого будет достаточно отсутствия сведений о месте пребывания человека в течение шести месяцев.

Как депутаты оценивали законопроект — в материале «Ъ».

С 18 мая налоговые органы будут самостоятельно отправлять информацию о снятии умерших физлиц с учета в банки, где у них были вклады. Кроме того, подобные сведения будут относиться к налоговой тайне.

О возможности получать налоговые уведомления на «Госуслугах» — в материале «Ъ».

С 29 мая изменяются условия регистрации, отчуждения и эксплуатации товарных знаков. Например, в них запрещается использовать элементы, которые могут ввести потребителя в заблуждение о месте производства продукта.

Как Верховный суд смягчил ответственность за продажу контрафакта — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов