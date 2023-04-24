«Опора России» попросила отменить экспортные пошлины на влажные пиломатериалы

«Опора России» попросила вице-премьера Викторию Абрамченко отменить экспортные пошлины на непросушенные пиломатериалы, а также субсидировать перевозки лесных грузов через все морские порты страны. Эти инициативы указаны в письме за подписью президента организации Александра Калинина от 20 апреля, пишет газета «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Калинин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Опора Россия» предлагает отменить таможенную пошлину на экспорт пиломатериалов влажностью более 22%. Вместо этого организация предложила ввести «минимально возможный» уровень пошлины в размере 1% на три года. Как считают в «Опоре России», это является «разумным сроком для адаптации бизнеса к новым условиям», а после этого срока можно повышать пошлину «до заградительного уровня».

Естественная влажность древесины — это показатель, отражающий процент влаги, содержащейся в ней на момент заготовки. В зависимости от породы дерева, региона и сезона влажность пиломатериалов варьируется в диапазоне от 30% до 100% (такая древесина считается сырой). К сухой (то есть обработанной) древесине по ГОСТу относят ту, у которой процент влажности 22% и меньше.

По словам председателя комиссии «Опоры России» по лесному комплексу Андрея Гончарова, на пиломатериалы естественной влажности приходится 20–30% всего экспорта пиломатериалов из России. Он заявил «Ведомостям», что многие крупные лесопильные компании «давно инвестировали в сушильные мощности, чтобы иметь возможность реализовать продукт на экспорт». «Предлагаемые меры помогут организациям малого и среднего бизнеса, особенно предприятиям Дальнего Востока, где наблюдается недостаток сушильных мощностей»,— уточнил он.

В 2022 году экспорт древесины из России снизился на 10%. В Рослесинфорге объясняли это влиянием санкций и кризиса на азиатском рынке недвижимости. Кроме того, на фоне ограничений по вывозу из России круглого леса его поставки за рубеж за прошлый год ожидаемо упали примерно на 70%, до 3,5–3,8 млн куб. м. Основным импортером российского кругляка остался Китай, за ним следуют Финляндия и Белоруссия.

Подробности — в материале «Ъ» «Бревняя Русь».

Лаура Кеффер