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Коммерсантъ FM
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Экспорт древесины из России в 2022 году снизился на 10%

В 2022 году российские производители стали экспортировать на 10% меньше лесопромышленной продукции, чем в прошлом году. В Рослесинфорге (подведомственен Рослесхозу) данную ситуацию объясняют влиянием санкций и кризиса на азиатском рынке недвижимости.

«Спад поставок по итогам года оценивается всего на уровне 10%, что говорит об адаптации экспортеров, о выходе все большего числа производителей, даже с западных регионов страны, на рынки Азии. Активная позиция бизнеса стала еще одним стабилизирующим фактором отрасли в 2022 году»,— прокомментировали ТАСС представители учреждения.

В Рослесинфорге также предположили, что в течение пяти лет поставки древесины в Азию из России смогут вырасти на 15% за счет восстановления строительного сектора, ослабления антиковидных ограничений в Китае и «инвестиций в инфраструктурные проекты».

3 ноября газета РБК со ссылкой на Рослесинфорг сообщила, что в 2022 году поставки фанеры и шпона в Китай из России выросли в 1,5-2 раза (с 57,37 тыс. до 82,81 тыс. куб. м). В денежном выражении поставки увеличились на с $35 млн до $56,2 млн, что в ведомстве объяснили потерей прямых поставок на европейские и североамериканские рынки.

О падении экспорта древесины из России — в материале «Ъ» «Экспорт кругляка покатился по наклонной».

Андрей Сапожников

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