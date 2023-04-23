Сопровождавший Путина оператор: генералы в штабах в зоне спецоперации не знали о приезде президента и были удивлены

Военнослужащие не знали о визите президента России Владимира Путина в штабы «Днепр» (Херсонская область) и «Восток» (Луганская народная республика) и к его приезду не готовились. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал мужчина по имени Михаил, сопровождавший главу государства — его в сюжете называют «оператором».

«Для них было обозначено, что какое-то руководство, генерал, может кто-то из штаба должен был приехать. Они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости въезжает кортеж, и из автомобиля выходит президент, для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ждал. Это было видно по их глазам»,— сказал он.

По словам оператора, после прибытия Владимира Путина привели в штаб, где к его приезду «особенно тоже никто не готовился». «Видно, что бытовые условия проживания. Где нужно лежит одежда. Видно рабочий процесс, люди заняты делом и в этот момент заходит верховный главнокомандующий»,— добавил он.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Следом он отправился в Луганскую народную республику. Там президент посетил штаб национальной гвардии «Восток» и заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке.

Это была первая поездка Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сказал, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали Владимира Путина в поездке, чтобы «не искушать противника».

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