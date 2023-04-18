Песков: Шойгу и Герасимов не сопровождали Путина, чтобы не искушать противника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали Владимира Путина в поездке в ЛНР и Херсонскую область из соображений безопасности.

«Много было вопросов, почему не сопровождали (президента.—"Ъ") Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно, это большой риск»,— сказал представитель Кремля.

Утром 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о визите Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также в штаб национальной гвардии «Восток» на территории Луганской народной республики. Дмитрий Песков сообщил, что поездка была накануне, 17 апреля.

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Григорий Лейба