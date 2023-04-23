Секретарь СНБО Данилов призвал дать Украине больше оружия вместо попыток усадить «за стол переговоров»

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, который призвал начать мирные переговоры при посредничестве Китая. Господин Данилов назвал оружие «единственным понятным для России аргумент общения». Он также призвал выделить Украине больше вооружения, а не «постоянно сажать за стол переговоров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточное оружие. Оружие — лучший посредник и единственный понятный для России аргумент общения»,— написал Алексей Данилов в своем Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Ранее Bloomberg писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу российско-украинских переговоров. Согласно предложению французской стороны, мирные переговоры могут пройти летом 2023 года. В Кремле заявляли, что им неизвестно о таком плане. В МИД Китая говорили, что поддерживают стремление Европы возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной.

Что происходит на 424-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».