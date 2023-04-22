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Фанаты «Арсенала» на мечте с «Саутгемптоном» развернули баннер в поддержку арестованного в РФ журналиста WSJ Эвана Гершковича

Болельщики «Арсенала» на матче с «Саутгемптоном» вывесили баннер в поддержку арестованного в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщает Independent. Издание уточняет, что Эван Гершкович является фанатом «Арсенала». На баннере было написано: «Болельщики "Арсенала" поддерживают Эвана Гершковича», а также стоял хэштег «#FreeEvan».

Болельщики «Арсенала» развернули баннер в поддержку журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Болельщики «Арсенала» развернули баннер в поддержку журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Фото: John Sibley / Reuters

Болельщики «Арсенала» развернули баннер в поддержку журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Фото: John Sibley / Reuters

Матч состоялся вчера, 21 апреля, в Лондоне в рамках 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась со счетом 3:3. У «Арсенала» забили Габриэль Мартинелли (20), Мартин Эдегор (88), Букайо Сака (90), в составе гостей отличились Карлос Алькарас (1-я минута), Тео Уолкотт (14) и Дуже Чалета-Цар (66). «Арсенал» с 75 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, «Саутгемптон» с 24 очками занимает последнюю строчку. В следующем туре «Арсенал» 26 апреля в гостях сыграет с «Манчестер Сити», «Саутгемптон» 27 апреля примет «Борнмут».

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

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ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. Как утверждает спецслужба, он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. 11 апреля власти США признали журналиста неправомерно задержанным, что дает им основание действовать в интересах его освобождения. Послу США разрешили посетить Эвана Гершковича в СИЗО 17 апреля. На следующий день Мосгорсуд признал арест журналиста законным.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Суд не поддался высокому давлению».

Лаура Кеффер

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