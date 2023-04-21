Врио главы Запорожской области попросил ФСБ упростить проход через КПП «Чонгар»

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой упростить процедуру прохождения КПП «Чонгар» в Херсонской области. По его словам, на этом КПП и в целом на контрольно-пропускных пунктах в регионе часто возникают пробки.

Господин Балицкий утверждает, что пробки связаны с тем, что частично перекрыт Крымский мост. «В очередной раз обозначив проблему, я написал письмо на имя Александра Васильевича Бортникова, директора ФСБ, с просьбой упростить процедуру прохождения пограничного поста Чонгар, чтобы люди не стояли в очередях»,— написал он в Telegram.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого рухнули два автомобильных пролета конструкции, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин обвинил в теракте спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ придерживается той же версии. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение, но периодически там все еще ведут ремонтные работы. В марте из-за технических неисправностей на одном из пунктов досмотра на Крымском мосту образовалась пробка длиной около 3 км.

Лаура Кеффер