Шойгу поручил нарастить производство средств РЭБ

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые положительно зарекомендовали себя в ходе военной операции РФ на Украине. Поручение глава Минобороны дал на совещании с руководством одного из оборонных предприятий в Калужской области, указано в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Регион господин Шойгу посетил для проверки хода выполнения гособоронзаказа. Министр обороны проинспектировал производственные мощности предприятия, которое выпускает средства РЭБ для российских ВС.

Руководители предприятия указали, что сумели значительно нарастить объемы выпуска продукции по всей номенклатуре (включая средства космического и авиационного базирования) за счет модернизации линий, внедрения новых технологий и увеличения производительности труда.

«При этом за счет заключения в ближайшее время новых контрактов с военным ведомством совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно»,— сообщили в Минобороны.

Из отчетов минобороны следует, что средства РЭБ российские войска активно применяют в том числе в борьбе с украинскими беспилотниками. Помимо этого 10 апреля NBC News сообщил, что американские умные бомбы JDAM могут не срабатывать из-за работы таких средств.

Ранее Сергей Шойгу совершил несколько подобных рабочих поездок в регионы страны, где также проверял исполнение гособоронзаказа на предприятиях ВПК. 11 апреля он побывал в Тульской области, 6 апреля — в Нижегородской области, 8 и 29 марта — в Челябинской и Кировской областях.

Григорий Лейба