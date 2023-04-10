NBC News: умные бомбы JDAM могут не срабатывать из-за российской РЭБ

У используемых ВСУ американских бомб с системой наведения JDAM могут быть проблемы с активацией из-за российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документы из предположительной утечки Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Boeing Фото: Boeing

Как пишет NBC News, в последние время JDAM столкнулись с проблемами с сигналом GPS. В разведке США, если верить попавшим в открытый доступ документам, считают, что это связано с работой российских глушителей. Кроме этого, в докладе отмечается, что взрыватели бомбы не настроены должным образом.

В конце февраля Bloomberg писало, что США передадут Украине бомбы JDAM-ER с GPS. 20 января Boeing получил заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн в рамках заключенного ранее соглашения о производстве JDAM-ER. Работы должны завершить к 30 июня. В начале марта командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер говорил, что США направили Украине JDAM-ER. Тогда же «Страна.ua» сообщала, что ВСУ применили бомбы в районе Бахмута.

Подробнее об утечке документов читайте в материале «Ваши карты слиты».

Олеся Павленко