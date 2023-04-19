Пилоту не прибавили взысканий

Министерство обороны Российской Федерации не смогло добиться в кассации ужесточения приговора за столкновение двух истребителей во время тренировочного полета в сентябре 2019 года над Липецком. Летчик Станислав Гасанов получил два года лишения свободы условно, также с него взыскали 3 млн руб. за повреждение двух принадлежащих ведомству Су-34. По мнению военных, с осужденного необходимо взыскать 410 млн руб. ущерба. Суд объяснил снижение суммы взыскания затруднительным материальным положением пилота.

Кассационный военный суд в Новосибирске в конце прошлой недели рассмотрел жалобу Министерства обороны на приговор Тамбовского гарнизонного суда, который год назад признал майора Станислава Гасанова виновным в нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Летчик получил два года лишения свободы условно за столкновение двух Су-34 в сентябре 2019 года над населенным пунктом Инициатор в Лебедянском районе Липецкой области.

Суд первой инстанции установил, что во время выполнения полета в авиационной эскадрилье в качестве ведомого Гасанов без разрешения ведущего вышел из полетного порядка, сообщив ему не соответствующие действительности сведения о своем местонахождении в воздушном пространстве. После этого пилот без предупреждения совершил обгон напарника. При снижении самолеты дважды коснулись друг друга, что привело к серьезным повреждениям. Пилоты смогли приземлиться, никто не пострадал.

Как сказано в тексте приговора, непосредственной причиной авиационного происшествия явилось несоблюдение майором Гасановым порядка пристраивания и невыполнение требований мер безопасности при обгоне ведущего. Сам он имел возможность предотвратить столкновение.

Согласно экспертизе, которую провело АНО «Профессиональное объединение экспертов, криминалистов, оценщиков "Доказательство"», общий ущерб от аварии составил 410 млн руб. Именно на такую сумму владелец самолетов — Министерство обороны — заявил гражданский иск к Гасанову. Он был удовлетворен частично: с учетом материального положения осужденного с него взыскали 3 млн руб.

Минобороны считает решение о снижении суммы ущерба излишне мягким. В кассационной жалобе на приговор представитель ведомства Эдуард Пиунов заявил о его ненадлежащей мотивированности: по мнению кассатора, в материалах уголовного дела нет доказательств затруднительного материального положения осужденного. В министерстве отметили, что Гасанов проходит военную службу и имеет постоянный доход, а суд не истребовал относящиеся к его материальному положению документы об имуществе и банковских счетах пилота.

В возражениях на кассационную жалобу заместитель военного прокурора Тамбовского гарнизона майор юстиции Евгений Мицюк заявил о несостоятельности выводов потерпевшей стороны и попросил оставить приговор в силе.

В итоге кассационная инстанция отклонила жалобу Министерства обороны. Как сказано в определении, с которым ознакомился «Ъ», гарнизонный суд надлежащим образом мотивировал вывод о возможности уменьшения размера ущерба. Многократное снижение было объяснено требованием разумности, справедливости и исполнимости судебного решения: суд учел, что у осужденного на иждивении находятся двое малолетних детей, один из которых является инвалидом и требует лечения и ухода. По этой причине его супруга не работает, а он фактически является единственным кормильцем в семье. Станислав Гасанов не признал вину: по его мнению, в столкновении был виноват экипаж ведущего. Адвокат осужденного Константин Козявин ранее говорил «Ъ», что его доверитель не хочет огласки дела.

Сергей Толмачев, Воронеж