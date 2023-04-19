Украина заявила о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По словам господина Кубракова, на встрече были достигнуты договоренности о возобновлении регистрации и осмотра судов, прибывающих по зерновому коридору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как заявил министр, с 10 апреля Россия «прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в инициативе и отказалась работать по планам украинских портов». По его мнению, своим требованием регулировать деятельность украинских портов путем определения судов, которые могут участвовать в сделке, Россия нарушила процедуры ООН и условия зернового соглашения. Александр Кубраков отметил, что «требования по контролю и вмешательству в работу украинских портов» для Украины неприемлемы.

«Благодарны министру обороны Турции Акару Хулуси за конструктивный диалог и четкую позицию по поддержке зерновой инициативы. Хотя инспекции судов будут возобновлены, мы продолжаем рабочие консультации с ООН и Турцией о путях обеспечения полного выполнения зернового соглашения с соблюдением всех процедур ГКБ»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие зерновой сделки было продлено еще на 120 дней. МИД России настаивает, что оно продлено только на 60 дней, потому что условия российской стороны не выполняются. 17 апреля Украина обвинила Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах. Вчера, 18 апреля, МИД РФ заявил, что инспекции возобновились. Вечером в ООН сказали, что инспекции судов в Стамбуле не проводятся два дня. МИД РФ обвинил в этом саму организацию и Киев.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Лаура Кеффер