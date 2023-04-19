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Коммерсантъ FM
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Захарова: разговор с послами США, Британии и Канады прошел в жесткой тональности

Разговор с послами США, Великобритании и Канады, вызванными вчера, 18 апреля, в МИД РФ, прошел в жесткой тональности, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. Дипломатов вызвали после того, как они пришли на суд к Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), которого приговорили к 25 тюрьмы строгого режима.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госпожа Захарова пригрозила, что если такое поведение послов будет продолжаться, то «оно будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу». «Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормоза, нет, конечно»,— рассказала она в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).

Приговор Кара-Мурзе вынесли по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). На заседании в Мосгорсуде присутствовали посол Великобритании Дебора Броннерт, посол США Линн Трейс и посол Канады Элисон Леклер. Госпожа Броннерт назвала решение суда шокирующим.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Лаура Кеффер

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