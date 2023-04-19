WP: Китай может использовать беспилотники для слежки за ВС США в районе Тайваня

Китайские власти могут задействовать сверхзвуковые разведывательные беспилотники WZ-8 («Учжэнь-8» или DR-8) для наблюдения за ВМС США в районе Тайваня. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на рассекреченный документ американского Национального агентства геопространственной разведки (NGA), оказавшийся в интернете из-за недавней утечки.

По данным ведомства, скорость разведывательного БПЛА как минимум в три раза выше скорости звука. Его использование «значительно укрепит способность Китая проводить операции по наблюдению», отмечает издание. Оно ссылается в том числе на спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два WZ-8, расположенных на авиабазе в восточном Китае, примерно в 350 милях от Шанхая. У беспилотников есть передовая система наблюдения, которая позволит КНР собирать картографические данные в режиме реального времени «для разработки стратегии или нанесения ракетных ударов» в возможном конфликте с Тайванем, отмечает WP.

По оценке NGA, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «почти наверняка» разместила первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, которая находится в ведении Восточного командования, ответственного за обеспечение соблюдения требований Пекина о суверенитете над Тайванем. Агентство также рассмотрело возможные траектории полета БПЛА и двухмоторного бомбардировщика H6-M Badger, использовавшегося для его запуска. Предполагается, что после взлета с авиабазы он должен направиться к восточному побережью Китая, а затем запустить беспилотник, который сможет войти в воздушное пространство Тайваня или Южной Кореи на высоте 100 тыс. футов.

Пентагон отказался комментировать информацию. Минобороны КНР также пока не дало комментариев.

Китай считает Тайвань своей территорией и в последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле острова. Тайвань заключил контракт на приобретение 400 антикорабельных ракет Harpoon у американской компании Boeing для отражения возможного нападения КНР. По данным Politico, США готовят беспрецедентные меры по ограничению инвестиций в Китай.

О напряженности в регионе — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Лаура Кеффер