На трассе от Горячего Ключа до Джубги на пять месяцев ограничат движение грузовиков

С 28 апреля по 17 сентября на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Ограничение будет действовать на участке с 1385-го по 1442-й км с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8 до 21 часов. В будни и ночное время проезд будет открыт для всех.

Меры должны повысить безопасность движения по М-4 «Дон» в курортный сезон. В районе Горячего Ключа трасса М-4 проходит по горному и пересеченному рельефу. Днем около трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики.

«Из-за этого поток движется медленно, и водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. Таким образом, растет риск ДТП»,— отметили в ГК «Автодор».

Татьяна Ручкина

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