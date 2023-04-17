Посол США не станет посещать заседание Госдумы по биолабораториям

Посольство США в Москве отклонило приглашение Государственной думы американскому послу Линн Трейси посетить заседание комиссии нижней палаты парламента по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которое должно пройти 18 апреля. Госпожу Трейси попросили дать пояснения о деятельности биолабораторий США на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации»,— сообщили ТАСС в американском диппредставительстве.

Зампред комиссии Ирина Яровая ранее утверждала, что под видом биолабораторий на Украине развернута сеть военных объектов США и НАТО. В апреле Госдума и Совет федерации утвердили доклад, из которого следует, что Вашингтон развернул на Украине сеть биолабораторий, где проводились «секретные исследования». США и Украина обвинения отвергают.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов