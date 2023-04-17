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Коммерсантъ FM
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Госдума пригласила посла США на заседание по биолабораториям 18 апреля

На заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласили посла США Линн Трейси. Она должна будет дать пояснения о деятельности биолабораторий США на Украине. Заседание планируется завтра, 18 апреля.

«В ходе заседания депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории Российской Федерации»,— добавили в пресс-службе комиссии (цитата по «РИА Новости»).

Зампред комиссии Ирина Яровая ранее утверждала, что под видом биолабораторий на Украине развернута сеть военных объектов США и НАТО. В апреле Госдума и Совет федерации утвердили доклад, из которого следует, что Вашингтон развернул на Украине сеть биолабораторий, где проводились «секретные исследования». США и Украина обвинения отвергают.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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