Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

«Укрэнерго» сообщило, что сегодня, 17 апреля, возобновило экспорт электроэнергии в Словакию. По данным компании, в энергосистеме Украины «сохраняется достаточный резерв мощности».

«С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час)… Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2–4 МВт в разные часы)»,— говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

Кроме того, продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдавию (99–134 МВт в разные часы), добавили в компании.

10 апреля «Укрэнерго» сообщило, что Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу. Он был прекращен из-за обстрелов инфраструктуры страны осенью 2022 года. Из-за продолжающегося вооруженного конфликта с РФ доступ к мощностям поставщикам предоставляют только на краткосрочный период. В конце февраля Минэнерго Украины заявило об отсутствии дефицита в энергосистеме страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер