Украина возобновит поставки энергии в Европу

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу. Первый аукцион по распределению пропускной способности сетей — на поставку в Молдавию 11 апреля — «Укрэнерго» провела в эти дни. Из-за продолжающегося вооруженного конфликта с РФ доступ к мощностям поставщикам предоставляют только на краткосрочный период.

«По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников… Кроме того, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля»,— сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».

В компании добавили, что экспортировать электроэнергию в Европу будут только при избытке производства во внутренней энергосистеме и «первоочередном обеспечении украинских потребителей».

Поставки Украиной электроэнергии в Европу прекратились из-за обстрелов инфраструктуры осенью прошлого года. Об отсутствии дефицита в энергосистеме страны Минэнерго Украины отчиталось 22 февраля. До этого, 13 февраля, в «Укрэнерго» сообщали, что темпы восстановления объектов системы «выше темпов разрушения».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба