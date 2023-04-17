В Верховной раде допустили переход на электронные повестки

Власти Украины «потенциально должны прийти» к выдаче повесток через портал государственных услуг. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива»,— пояснил политик в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

На Украине действует электронный сервис государственных услуг «Дія». Он был запущен в апреле 2020 года. Помимо портала также есть соответствующее мобильное приложение.

14 апреля Владимир Путин подписал закон о вверении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов обещал, что закон об электронных повестках не затронет весенний призыв.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер