Головин установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Монако»

Полузащитник «Монако» россиянин Александр Головин забил гол в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Это его седьмой гол в текущем сезоне, что стало для футболиста рекордом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Монако» россиянин Александр Головин

Фото: Eric Gaillard / Reuters Полузащитник «Монако» россиянин Александр Головин

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Игра прошла на поле «Монако» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы забили Крепин Диатта (14), Головин (28), Кевин Фолланд (55). В составе гостей отличился Ибраима Коне (86, с пенальти).

Головин в июле 2018 года перешел в «Монако» из московского ЦСКА. В феврале 2023-го французский футбольный клуб объявил о продлении контракта с 26-летним полузащитником до 2026 года. Прошлым рекордом россиянина были шесть голов в сезоне-2020/21.