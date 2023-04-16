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Коммерсантъ FM
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США обсуждают возможности для передачи Украине замороженных активов РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что «Россия должна заплатить за ущерб, который был нанесен Украине». В интервью CNN она рассказала, что США обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов РФ.

«Это ответственность, которую, я думаю, Россия должна понести, по мнению мирового сообщества. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными (за границей.— "Ъ") российскими активами»,— пояснила министр.

В феврале США объявили о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. МИД РФ назвал это грабежом. В Евросоюзе также допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, власти Франции и Швейцарии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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