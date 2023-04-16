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Коммерсантъ FM
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В Праге на антиправительственный митинг вышли до 35 тыс. человек

На Вацлавской площади в центре Праги проходит митинг, участники которого выступают за отставку правительства. На акцию собралось около 30–35 тыс. человек, сообщило чешское издание Idnes.

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Фото: Reuters / Eva Korinkova

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Фото: Reuters / Eva Korinkova

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Фото: Reuters / Eva Korinkova

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Митинг проходит под девизом «Чехия против бедности». Его организатором выступила партия «Право. Уважение. Профессионализм» (PRO). Ее председатель Йиндржих Райхл говорил, что партия «хочет свергнуть коалиционное правительство с помощью ненасильственного гражданского протеста». Он также объявил, что демонстрация будет мирной, и призвал участников «раздать цветы полицейским, потому что у полицейских те же проблемы, что и у нас».

Ранее партию обвиняли в пророссийской позиции, но господин Райхл уверяет, что PRO считает действия России в отношении Украины «агрессией» и что военный конфликт «должен закончиться уважением территориального суверенитета Украины». Однако, по его мнению, международное сообщество «не меряет одной меркой» действия России и США. Он настаивает, что власти Чехии должны дать понять, что хотят добиться мира в результате переговоров.

Президент Чехии Петр Павел в апреле планировал приехать с визитом в Киев. Он говорил, что нужно рассматривать и худшие варианты развития событий на Украине, в том числе территориальные уступки с ее стороны. По его мнению, при провале контрнаступления она не сможет получить средства на новое. В марте он заявил, что Чехия исчерпала силы для помощи Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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