Президент Чехии допустил территориальные уступки для разрешения конфликта на Украине

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что большинство западных партнеров настроены оптимистично по отношению к возможному сценарию окончания боевых действий на Украине. Однако, по его словам, необходимо рассматривать и худшие варианты развития событий, в том числе территориальные уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Павел

Фото: David W Cerny, Reuters Петр Павел

Фото: David W Cerny, Reuters

«Я говорил: сделаем все, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам. Одним из них может быть более продолжительная война. Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина — не только люди, но и политическое руководство — осознает, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъемной ценой, например в виде человеческих жизней»,— сказал Петр Павел в интервью украинскому «Суспільному».

Он подчеркнул, что решение о территориальной целостности может принять только Украина. В этой связи господин Павел призвал не подталкивать Киев к тем или иным решениям, а поддерживать всеми возможными средствами. При этом он считает, что необходимо оставаться «реалистами».

«Естественно, что президент Зеленский ставит перед собой цель освободить всю территорию. Это нормально. Но потом, конечно, когда вдруг выяснится, что реальность отличается от того, чего нам хотелось бы, возможно, будут какие-то коррективы. Но их может внести только украинский народ и их лидер, а не мы»,— добавил Петр Павел.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на территориальные уступки. По его словам, компромисс насчет статуса Донбасса, Крыма и южных территорий станет «бомбой в центре Европы».

Владимир Зеленский также предлагал план урегулирования конфликта, одним из условий которого является возвращение территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Однако Москва настаивает на признании присоединенных регионов российскими.

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Лусине Баласян