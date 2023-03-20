Президент Чехии: Украина при провале контрнаступления не сможет получить средства на новое

Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины будет только одна попытка на контрнаступление. В случае провала, по его мнению, получить средства на новое контрнаступление не получится.

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно»,— сказал господин Павел газете Rzeczpospolita.

Президент Чехии считает, что контрнаступление должно состояться в ближайшие месяцы. Он отметил, что «окно возможностей открыто в этом году», но после следующей зимы «поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно». Господин Павел ожидает, что многие страны будут испытывать усталость от военных действий, что скажется на уровне поддержки Украины. Он также напомнил о президентских выборах в США в 2024 году. По мнению чешского президента, обычно в период избирательных кампаний американские политики в большей степени сосредоточены на внутренних проблемах, а если будут упоминаться глобальные вопросы, то они будут связаны не с Европой, а с отношениями с Китаем.

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