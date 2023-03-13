Президент Чехии планирует в апреле посетить Украину

Президент Чехии Петр Павел в ходе вчерашнего разговора по телефону с Владимиром Зеленским обсудил свой визит на Украину. Поездка должна состояться в апреле, рассказала его пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.

«Они обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой была также поддержка Чехией Украины в последующие месяцы»,— сообщила пресс-секретарь агентству Чешскому информагентству.

Это был уже второй разговор президента Украины с господином Павлом, который был избран на должность 9 марта. Господин Зеленский ранее звонил ему в конце января, чтобы поздравить с победой, и пригласил посетить Украину. Сам Владимир Зеленский говорил, что во время второй беседы они обсудили интеграцию Украины в Евросоюз (ЕС). Он подал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года, 23 июня она получила статус кандидата. В феврале в Еврокомиссии говорили, что Украина пока находится на начальном этапе подготовки к вхождению в блок.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер