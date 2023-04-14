В анапском селе Цибанобалка в 2025 году откроют школу на 1550 мест

В селе Цибанобалка (Анапа) в рамках концессионного соглашения приступили к проектированию школы на 1550 мест. Строительные работы рассчитаны до конца 2024 года, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Открыть учебное заведение планируют в апреле 2025 года.

«Население растет, школа работает в полные две смены. Местные жители просят возвести еще одно учебное заведение»,— отметила она.

Общая сумма финансирования проекта составит порядка 750 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Анапе приступили к проектированию дорожной инфраструктуры у школы в Цибанобалке.

Наталья Решетняк

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