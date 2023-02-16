В Анапе приступи к проектированию дорожной инфраструктуры у школы в Цибанобалке

В Анапе в ходе инвестштаба обсудили строительство школы на 1550 мест в селе Цибанобалка, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Школа в Цибанобалке – это соцобъект, который реализуется по концессионному соглашению.

Власти города совместно с представителями инвестора обсудили ряд технических моментов, среди которых организация подъездной дороги к учебному заведению, парковочных мест, остановки общественного транспорта. В настоящий момент поручено отработать данный комплекс вопросов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, обсудив все нюансы на стадии проектирования. Это, по мнению властей, повысит скорость строительных работ.

Строительство школы начнется в этом году. Завершить стройку планируют к концу 2024 года. Общая сумма финансирования проекта составит порядка 750 млн руб..

«Мы последовательно решаем вопросы по строительству новых школ и детских садов, строим центр единоборств в Алексеевке, открыли единственный в крае физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Сделано многое, но не меньше предстоит. Строительство в Цибанобалке школы на 1550 мест крайне важно для Приморского сельского округа», – отметил ранее глава Анапы Василий Швец.

Масштабный социальный объект необходим не только жителям Цибанобалки, но и ближайших населенных пунктов.

По словам господина Швеца, в Цибанобалке будут созданы все условия для комфортного и современного обучения детей

Наталья Решетняк